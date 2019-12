SAVUROS | Ce face Simona Halep atunci cand e nemultumita de jocul ei: "MAI PUN O DATA MECIUL CU SERENA. M-AM MAI UITAT DEJA DE DOUA ORI."

Simona Halep este in continuare surprinsa placut de meciul pe care l-a facut in finala de la Wimbledon 2019.

Simona Halep a facut o declaratie savuroasa, relatand ca atunci cand se simte suparata din cauza rezultatelor nefericite se asaza in fata televizorului si ruleaza inca o data meciul din finala Wimbledon 2019 cu Serena Williams. Halep a invins-o pe americanca cu un dublu 6-2, in doar 56 de minute de joc, la capatul unui meci in care a comis doar trei greseli nefortate si a jucat un tenis intr-un ritm sufocant pentru a doua cea mai titrata jucatoare din istoria tenisului feminin.

Halep a mai spus intr-un interviu acordat pentru Gazeta ca decizia de a merge mai devreme la Londra pentru a se pregati din timp de Wimbledon a fost inspirata: "A fost chiar o saptamana. Am spus ca trebuie sa schimb ceva, sa merg mai devreme pe iarba pentru ca niciodata nu am simtit suprafata aceasta si mi-a fost greu, dar acum mi-am zis ca trebuie sa iau o saptamana inainte, sa am un turneu cu cateva meciuri. Si am ajuns la Wimbledon destul de pregatita."

Simona Halep: "M-am mai uitat la finala Wimbledon de doua ori."



"Nu, nu m-am gandit ca o sa pot castiga vreodata la Wimbledon. O spun sincer pentru ca suprafata de joc nu mi-a fost niciodata pe plac, desi am avut o semifinala, care n-a fost rea (n.r. cu Eugenie Bouchard in 2014), dupa un turneu bun in anul acela. Dar n-am crezut ca o sa pot sa ajung in finala si sa o si castig, mai ales cu cine. A venit de la sine, de la meci la meci am inceput sa cred ca am o sansa, iar in finala n-am avut nimic de pierdut. Aveam ceva in cap si am respectat suta la suta ceea ce am primit de la antrenori, de la echipa. M-am mai uitat la finala de doua ori. Chiar cand am avut probleme din nou cu spatele, in Asia, mi-am pus meciul si m-am gandit ca totusi a fost un an destul de bun, ca am jucat un tenis bun si acum, din cauza durerilor, nu am putut sa ajung la nivelul maxim. Dar m-a linistit acel meci, m-a ajutat foarte mult si atunci cand simt asa, o amaraciune fata de nivelul la care sunt, mai pun o data meciul cu Serena," a fost declaratia surprinzatoare a Simonei Halep pentru GSP.

"Nu mi-a venit sa cred, inca o spun ca e greu de crezut ca am reusit sa castig Wimbledon-ul, mai ales cu Serena in finala, unde ea joaca cel mai bine. In primele tururi poti spune ca mai ai o sansa cu ea, dar intr-o semifinala sau intr-o finala este foarte greu. A fost un fel de surpriza, dar am fost si stapana pe mine, am controlat tot meciul, l-am facut asa cum mi s-a zis si am avut o stare emotionala foarte echilibrata. Cand m-am lasat pe genunchi m-am gandit ca e ceva incredibil, doar am vrut sa-i multumesc Universului sau lui Dumnezeu ca am avut starea necesara sa nu ma las coplesita de ce se intampla si nu m-am lasat intimidata de Serena," a conchis numarul 4 WTA.

Vizioneaza mai jos intreaga desfasurare a finalei Wimbledon 2019 care a consemnat primul titlu istoric la Wimbledon pentru un jucator ori o jucatoare de tenis din Romania.