Ilie Nastase i-a predat coroana Simonei Halep: "Asta este cel mai mare rezultat al tenisului romanesc!"

Ilie Nastase, fostul numar 1 mondial, cu doua trofee de Grand Slam in palmares, isi scoate palaria in fata Simonei Halep.

"Asta este cea mai mare victorie din istoria tenisului romanesc", a spus Nastase la ProX.

"O felicit pe ea, ii felicit si pe parintii ei!"

"Ce urmeaza? Eu am mai vorbit cu Simona si am sfatuit-o ca de acum sa se concentreze numai pe Grand Slam-uri. Nu mai conteaza clasamentul, a fost odata numarul 1, acum are mai putina importanta ca e pe locul 4."

"Asta trebuie sa faca, sa se concentreze doar pe Grand Slam-uri."

"Simona Halep a ajuns la un nivel extraordinar si nu se va opri aici", a mai spus Ilie Nastase.