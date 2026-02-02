După 2-0 contra lui Cremonese, Inter și-a consolidat prima poziție din Italia, cu 8 puncte peste marea rivală AC Milan, a doua clasată, care are un meci în minus.



Massimiliano Allegri: "Cristi Chivu face o treabă fantastică la Inter"

La conferința de presă premergătoare meciului Bologna - AC Milan (marți, 21:45), Massimiliano Allegri, antrenorul formației de pe San Siro, a fost întrebat și despre o declarație dată de Cristi Chivu după meciul cu Cremonese.



"Chivu a spus ieri că Inter este mereu sub lupa specialiștilor pentru că toată lumea crede că e cea mai puternică echipă. Milan este inferioară lui Inter?", a fost întrebat Allegri.



Antrenorul lui AC Milan a răspuns: "Nu spun că Milan este inferioară lui Inter. Spun doar că Inter are potențialul de a câștiga titlul. În ultimii ani, ei nu au terminat niciodată în afara primelor două locuri. Chivu face o treabă fantastică. A antrenat două luni la Parma, s-a salvat extraordinar de la retrogradare, iar acum se descurcă foarte bine la Inter".



Întrebat de ce Inter reușește să rezolve fără mari probleme meciurile cu echipele mai slab cotate, iar Milan nu, Allegri a mai spus: "E vorba de caracteristicile jucătorilor. Și noi avem jucători excelenți, dar cu caracteristici diferite față de cei de la Inter".

Clasamentul din Serie A

