HALEP - WILLIAMS 6-2, 6-2 | "Povestea e veche de doua saptamani!" Tiriac, prima reactie dupa victoria FABULOASA a Simonei: capitolul la care mai trebuie sa lucreze

Simona Halep a spulberat-o pe Serena Williams in mai putin de o ora.

Simona Halep a reusit un meci fantastic, o finala de vis si a reusit sa castige al doilea Grand Slam din cariera.

Ion Tiriac o felicita pe Simona Halep pentru succesul de la Wimbledon, desi la inceputul turneului nimeni nu ar fi indraznit sa parieze pe romanca. Tiriac considera ca Halep si-a folosit mai bine armele la acest turneu, insa mai are de lucrat pentru a deveni o jucatoare completa.

"Povestea e veche de doua saptamani. Nu stia nimeni daca va trece un tur sau trei aici. S-a antrenat foarte bine, dar in turneu, in concurs. Dupa primele 3-4 meciuri am vazut ca joaca din ce in ce mai bine de la meci la meci. Foloseste putin mai bine armele pe care le are. Are un talent iesit din comun. Simona este o jucatoare foarte rapida, dar inca nu se deplaseaza suficient de bine. A progresat totusi la acest turneu. A jucat exact ce trebuia sa joace. Intr-o tara de 22 de milioane de locuitori este principala personalitate sportiva. Cred ca acest succes va aduce la tenis cel putin 10.000 de copii. Cel putin asta imi doresc", a declarat Ion Tiriac la Eurosport.