Simona Halep-Serena Williams 6-2, 6-2| Simona a dezvaluit tactica care a dus-o spre VICTORIA ISTORICA din finala cu Serena: "De aceea am reusit sa castig"

Simona Halep a cucerit trofeul de la Wimbledon

Simona Halep a facut un meci exceptional in finala de la Wimbledon si este prima romanca care reuseste sa castige acest turneu. La finalul partidei, a dezvaluit ceea ce a dus-o spre marea victorie de la Wimbledon.

"Inseamna foarte mult pentru mine, este un rezeultat care poate inspira multi sa se apuce de tenis. Ma bucur foarte mult. Acum vreau sa ma bucur de ceea ce s-a intamplat, sunt increzatoare si vom vedea de la zi la zi ce se va intampla. Pot sa spun ca este cea mai frumoasa zi din viata mea, impreuna cu ziua in care am castigat Roland Garros. Joci in fata unor oameni deosebiti, Familia Regala, am jucat cel mai bun tenis al meu, de aceea am reusit sa castig astazi", a declarat Halep, dupa partida.