HALEP - WILLIAMS 6-2, 6-2 | Prima reactie a Simonei Halep dupa ce a devenit REGINA IN ANGLIA! "E visul mamei mele! Mi-a zis ca trebuie sa castig Wimbledon daca vreau sa insemn ceva in tenis!"

Simona Halep a spulberat-o pe Serena Williams in mai putin de o ora.

Simona Halep a avut o reactie emotionanta pe terenul de la Wimbledon imediat dupa ce a castigat finala.

"A fost cel mai bun meci! Am luptat mult pentru a ajunge in acest punct. Nu am cuvinte sa exprim ceea ce simt. Am avut emotii inainte de meci, dar am stiut ca nu e loc de emotii pe teren. Am dat tot ce am avut mai bun. E de necrezut. E ceva special, nu voi uita niciodata aceasta zi. E visul mamei mele inca de cand aveam 10-12 ani. Mi-a spus ca daca vreau sa fac ceva in tenis trebuie sa castig la Wimbledon. Ii multumesc mamei mele. Sunt fericita! Am lucrat mult pentru a castiga pe iarba, pentru a schimba stilul de joc. Dar am inceput sa simt jocul si mingea pe iarba in acest an. A fost un an grozav, un turneu grozav si abia astept sa ma intorc la Wimbledon. Vreau sa multumesc echipei mele care este alaturi de mine in fiecare zi. Familiei mele fara de care nu as fi ajuns pana aici. Vreau sa multumesc tarii mele, fanilor, domnului Tiriac care a venit special pentru mine aici", a declarat Simona Halep la finalul partidei.