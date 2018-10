SIMONA HALEP S-A RETRAS DE LA SINGAPORE | Prima reactie a lui Ilie Nastase: "A facut bine". Ce risca Halep daca ar fi jucat

Ilie Nastase este de parere ca Simona Halep a luat decizia buna atunci cand s-a retras de la Turneul Campioanelor.

Simona Halep s-a retras in aceasta dimineata de la Turneul Campioanelor, ea fiind inlocuita de WTA cu olandeza Kiki Bertens. Ilie Nastase spune ca liderul clasamentului mondial a luat decizia potrivita, pentru ca altfel ar fi riscat o accidentare si mai grava.

"Ea stie mai bine de ce s-a retras. E decizia ei, ea stie exact cum se simte. Imaginea ei nu are de suferit dupa aceasta retragere. Simona trebuie sa ia o pauza lunga, sa se faca bine si sa o ia de la capat. Poate fi si mai grava accidentarea daca ea continua sa joace accidentata, asta e problema. Ea trebuie sa comunice cu staff-ul pe care-l are, sa le spuna celor din staff: "uite, ma simt asa. Ce trebuie sa fac?".

Eu as lua pauza in acest moment, nu conteaza ce turneu ratezi. Mai importanta e sanatatea ei. E o decizie buna ca s-a retras. Am avut si eu o accidentare dura si am inceput mai devreme decat mi-a recomandat doctorul. In loc sa stau sase luni, am ajuns sa joc dupa vreo 9-10 luni. Am avut ruptura de ligament si e foarte periculos sa continui daca nu te refaci complet. Ea a jucat si cu gleznele paradite, si cu spatele acum. Nu e normal. Daca se va recupera bine va putea reveni la potentialul ei maxim, e tanara, n-are 45 de ani", a declarat Ilie Nastase, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.