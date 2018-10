"Ea nu are probleme doar la spate!" Dupa o discutie cu Halep, Ilie Nastase O AVERTIZEAZA: Ce trebuie sa faca romanca

Simona Halep a anuntat ca are hernie de disc si de aici i s-au tras durerile de la Wuhan si Beijing.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Simona Halep s-a intors in tara dupa ce a fost eliminata la Wuhan si a abandonat la Beijing din cauza durerilor groaznice la spate.

Romanca a facut un RMN si a anuntat ca diagnosticul este cel de hernie de disc, precizand mai apoi ca nu va face operatie, ci va incerca sa lupte cu boala prin fizioterapie exercitii.

Ilie Nastase a vorbit despre diagnosticul primit de romanca.

"Am vorbit cu ea putin, eu si domnul Tiriac. Mi s-a intamplat si mie, am facut ruptura de ligamente. M-am dus la doctor si mi-a spus sa stau sase luni. Nu am stat, am revenit si dupa am mai stat sase luni. Daca tragi de tine, se intampla si treaba asta. S-a fortat putin in acest sezon. Daca as fi fost in echipa ei, as fi renuntat la Cincinnati. E cea mai grea perioada sa joci. De asta vedem atatea abandonuri in fiecare an", a spus Ilie Nastase pentru Prosport.

Fostul tenismen o sfatuieste pe Halep sa stea departe de teren pana anul viitor si sa renunte, astfel, si la Turneul Campioanelor.

"Trebuia sa se pregateasca doar pentru US Open. Ea a fost numarul 1, a luat Grand Slam, nu cred ca e atat de mare graba sa revina. Important pentru ea e sa inceapa bine anul viitor. Daca nu te refaci complet, stai mai mult pe bara. Ea nu are probleme doar la spate, are si la glezne din cate inteleg. Poate le e frica sa-i spuna sa se opreasca. Numai ea stie cand poate sa joace si cand nu mai poate", a explicat Nastase.