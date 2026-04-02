Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul patru mondial, a confirmat, joi, includerea în stafful său a lui Francisco Roig, fostul antrenor al legendarului Rafael Nadal şi care astfel a pus capăt unei foarte scurte colaborări cu francezul Giovanni Mpetshi Perricard.

Iga Swiatek a anunțat numele noului său antrenor

''Bine ai venit în echipă, Francisco! Sunt nerăbdătoare să încep acest nou capitol'', a scris jucătoarea de 24 de ani pe Instagram. Swiatek anunţase pe 23 martie că pune capăt colaborării cu belgianul Wim Fissette, după un an şi jumătate, în urma eliminării chiar la debutul său la turneul WTA 1.000 de la Miami.

Fostul lider mondial, care are şase titluri de Mare Şlem în palmares, a coborât pe locul al patrulea în ierarhia WTA. Ea nu mai pierduse la intrarea sa într-un turneu de la Turneul Campionilor din noiembrie 2021.

Swiatek nu a jucat în acest sezon nicio semifinală.Fost jucător profesionist, catalanul Roig (58 ani) l-a antrenat pe Rafael Nadal timp de mai mulţi ani, alături de unchiul starului spaniol Toni Nadal şi apoi alături de Carlos Moya.Roig i-a mai antrenat pe italianul Matteo Berrettini, pe britanica de origine română la Emma Răducanu şi, în ultimele săptămâni, pe Giovanni Mpetshi Perricard.