Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ilie Năstase a fost primul lider din istoria ATP. E dublu câștigător de turnee de Grand Slam la simplu.

  • Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, în calitate de for decizional, instituirea anului 2027 ca „Anul Ilie Năstase”, în considerarea statutului său de personalitate sportivă de referinţă la nivel internaţional şi a contribuţiei sale semnificative la dezvoltarea sportului mondial.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea anului 2027 ca „Anul Ilie Năstase”, în considerarea statutului său de personalitate sportivă de referinţă la nivel internaţional şi a contribuţiei sale semnificative la dezvoltarea sportului mondial şi la promovarea imaginii României. Proiectul, iniţiat de paramentari PSD, AUR, POT şi neafiliaţi, a fost adoptat de Senat în 25 februarie. 

Potrivit iniţiatorilor, ”românul Ilie Năstase este, incontestabil, o personalitate sportivă internaţională de prim rang în galeria exclusivistă a performerilor care au marcat şi revoluţionat sportul şi societatea la nivel global, printr-o carieră care a reprezentat în mod inegalabil România şi ale cărei implicaţii transcend atât deceniile, cât şi graniţele sportului”. 

Anul Ilie Năstase

De asemenea, reprezintă un veritabil ambasador activ al României şi un reper al diplomaţiei sportive româneşti încă din anii grei ai comunismului, se precizează în expunerea de motive. 

Parlamentarii mai arată că Ilie Năstase a setat standarde unice într-un sport individual, dar, în acelaşi timp, a conferit milioanelor de români, generaţie după generaţie, mândrie autentică, reprezentare cu cinste şi bucurie curată, fixând implicit un model şi contribuind amplu, prin puterea exemplului său profesional, la definirea altor cariere excepţionale de sportivi români, din tenis şi nu numai.

”Fiind primul număr unu mondial din istoria ATP, Ilie Năstase a rămas unul dintre foarte puţinii jucători de tenis de câmp ai lumii, din toate timpurile, care au depăşit borna celor 100 de turnee câştigate în palmares. Totodată, el deţine şi în prezent recordul celui mai bun procentaj de victorii în ceea ce azi numim ATP Tour Finals, competiţia care reuneşte, la final, cei mai buni sportivi din tenisul masculin mondial. Personalitate revoluţionară, atât în tehnica sportului pe care l-a dominat la scară mondială, cât şi dincolo de sfera acestuia, a fost primul sportiv profesionist din istorie contractat pentru reprezentare de una dintre cele mai mari companii ale acestui domeniu”, spun iniţiatorii. 

Potrivit News.ro, proiectul prevede că Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii pentru a organiza sau sprijini logistic şi/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaţionale sau programele de promovare în vederea marcării ”Anului Ilie Năstase”.

De asemenea, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează acţiunile şi activităţile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate ”Anului Ilie Năstase”. 

