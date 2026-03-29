Jucătoarea din Belarus Arina Sabalenka a învins-o pe Coco Gauff în trei seturi, sâmbătă, şi a câştigat Miami Open. Este prima jucătoare după Iga Swiatek în 2022 care reuşeşte „Sunshine Double” (titluri la Indian Wells şi Miami). Acesta este al 24-lea titlu WTA la simplu din cariera sa.
În cazul în care mai exista vreo umbră de îndoială cu privire la cine este cea mai bună jucătoare din lume în acest moment, Arina Sabalenka a risipit-o cu o victorie, scor 6-2, 4-6, 6-3, împotriva numărului 4 mondial, Coco Gauff.
Sabalenka este a cincea jucătoare care reuşeşte Sunshine Double, alăturându-se astfel lui Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka şi Swiatek.
Pe parcurs, Sabalenka şi-a apărat cu succes titlul de la Miami Open, cedând doar un singur set pe tot parcursul turneului. Ea este prima jucătoare care câştigă două titluri consecutive la acest turneu după Ashleigh Barty în 2019 şi 2021, şi prima care reuşeşte acest lucru în ani consecutivi după Serena Williams, între 2013 şi 2015. Această victorie marchează al 24-lea titlu WTA la simplu din cariera sa şi al 30-lea în total.