Jucătoarea din Belarus Arina Sabalenka a învins-o pe Coco Gauff în trei seturi, sâmbătă, şi a câştigat Miami Open. Este prima jucătoare după Iga Swiatek în 2022 care reuşeşte „Sunshine Double” (titluri la Indian Wells şi Miami). Acesta este al 24-lea titlu WTA la simplu din cariera sa.

În cazul în care mai exista vreo umbră de îndoială cu privire la cine este cea mai bună jucătoare din lume în acest moment, Arina Sabalenka a risipit-o cu o victorie, scor 6-2, 4-6, 6-3, împotriva numărului 4 mondial, Coco Gauff.