SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sabalenka, pe val!

TAGS:
sabalenkaMiamiWTATenis

Jucătoarea din Belarus Arina Sabalenka a învins-o pe Coco Gauff în trei seturi, sâmbătă, şi a câştigat Miami Open. Este prima jucătoare după Iga Swiatek în 2022 care reuşeşte „Sunshine Double” (titluri la Indian Wells şi Miami). Acesta este al 24-lea titlu WTA la simplu din cariera sa.

În cazul în care mai exista vreo umbră de îndoială cu privire la cine este cea mai bună jucătoare din lume în acest moment, Arina Sabalenka a risipit-o cu o victorie, scor 6-2, 4-6, 6-3, împotriva numărului 4 mondial, Coco Gauff.

Sabalenka este a cincea jucătoare care reuşeşte Sunshine Double, alăturându-se astfel lui Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka şi Swiatek.

Pe parcurs, Sabalenka şi-a apărat cu succes titlul de la Miami Open, cedând doar un singur set pe tot parcursul turneului. Ea este prima jucătoare care câştigă două titluri consecutive la acest turneu după Ashleigh Barty în 2019 şi 2021, şi prima care reuşeşte acest lucru în ani consecutivi după Serena Williams, între 2013 şi 2015. Această victorie marchează al 24-lea titlu WTA la simplu din cariera sa şi al 30-lea în total.

Publicitate
  • Imago1075127911
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada
ARTICOLE PE SUBIECT
Sabalenka s-a calificat în finala Miami Open, unde o va întâlni pe Gauff
Sabalenka şi Swiatek, OUT de la Dubai: care este motivul
Arina Sabalenka s-a calificat în semifinale la Miami: adversară de top cu un pas înainte de finală
ULTIMELE STIRI
Real Madrid a primit vestea: ce urmează pentru Vinicius Junior
Legendarul Vlad Hagiu, la ceas aniversar. România a fost pe culmi cu fostul mare poloist
Sabin Ilie, discurs manifest după eșecul cu Turcia: „Suntem o adevărată mașină de primit pumni în cap”
Inovație din Balcani! Cum va dribla Bosnia pedeapsa de la FIFA și va avea mai mulți fani la barajul cu Italia pentru Mondial
Avertismentul lui Ion Țiriac pentru Gică Hagi la națională! Adevăratul motiv pentru care ratăm calificările
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Surpriză de proporții! Ofertă pentru Ianis Hagi, la două zile după meciul cu Turcia

Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Daniel Pancu i-a dat replica lui Neluțu Varga: „În cazul ăsta, nu mai rămân la CFR”

Ce se întâmplă cu George Pușcaș, după accidentarea din amicalul cu CS Dinamo

"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
Sabalenka s-a calificat în finala Miami Open, unde o va întâlni pe Gauff
Sabalenka şi Swiatek, OUT de la Dubai: care este motivul
Bune și rele în jocul Simonei Halep. Caramavrov scrie despre revenirea în tenis a fostului număr 1 mondial
Simona Halep, reprezentație de forță la Miami. Cum a decurs ultimul antrenament
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
CITESTE SI
„Săptămâna gastronomică”, la Sibiu. Pentru 50 de lei, clienții pot încerca două preparate deosebite în zeci de restaurante

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

O femeie care a mers la spital pentru dureri de spate, șocată după ce un medic i-a „recomandat” eutanasia, în Canada

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!