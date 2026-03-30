Sorana Cîrstea – va împlini 36 de ani pe 7 aprilie – a început să aibă dubii, în privința retragerii din activitate, la finalul acestui sezon. Și, când vedem cum îi merge, din toate punctele de vedere, ne dăm seama de ce!

„Sori“ are un sezon excelent, mult peste așteptări. Dovadă și bilanțul ei de până acum: 17 victorii și doar 5 înfrângeri. Sunt cifre remarcabile, mai ales dacă ne gândim la faptul că Sorana se menține în Top 30 într-un circuit feminin dominat de niște puștoaice de 17-19 ani!

Chiar în clasamentul actualizat astăzi, Cîrstea a înregistrat o ascensiune de 6 locuri, până pe 29 WTA, după parcursul ei, la Miami. Aici, românca s-a oprit în optimi. A fost învinsă de americanca Gauff (3 WTA) care, ulterior, a atins finala, unde a pierdut cu Sabalenka (1 WTA).

În momentul de față, Sorana Cîrstea e prima „rachetă“ a României din clasamentul mondial, fiind înaintea unor românce mai tinere, Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 83 WTA), celelalte două reprezentante pe care le avem în Top 100.