HOT | Nimeni nu se astepta la asta! Naomi Osaka a pozat in costum de baie si i-a lasat masca pe fanii tenisului

Dubla campioana de Grand Slam, Naomi Osaka nu este doar una dintre cele mai promitatoare jucatoare ale noii generatii, ci si una dintre cele mai sexy tenismene ale momentului.

Contrar asteptarilor, japoneza, sportiva cunoscuta pentru personalitatea sa introvertita, a afirmat public ca a luat o decizie drastica in timpul pandemiei, aceea ca se va opri din a fi timida.

La scurt timp dupa aceste vorbe, Naomi Osaka a initiat felurite interviuri alaturi de diversi tenismeni, printre care Gael Monfils ori Stefanos Tsitsipas.

Nimeni nu se astepta insa ca Naomi Osaka la 22 de ani sa publice poze in costum de baie, invitandu-si urmaritorii sa o aprecieze pentru conditia fizica incredibila pe care o are. Osaka, actualmente numar 10 WTA are doua titluri de mare slem in palmares, anume US Open 2018 si Australian Open 2019.