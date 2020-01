Campioana en-titre, trimisa ACASA de o pustoaica de 15 ani: pe ce loc va cadea Naomi Osaka in clasamentul WTA

Zi plina de surprize la Australian Open, unde eliminarea Serenei Williams a dat tonul altor rezultate surprinzatoare, printre care infrangerile lui Madison Keys si Naomi Osaka.

La primul meci jucat vreodata pe Arena Rod Laver, Cori Gauff a invins campioana en-titre a Openului Australian, scor 6-3, 6-4 in doar 67 de minute.

15-year-old @CocoGauff takes the first set against @naomiosaka

Osaka a cazut prada celor 30 de greseli nefortate comise de-a lungul celor doua seturi, fata de cele 17 ale americancei. Consecinta a acestei eliminari timpurii, Naomi va cobori sase pozitii in clasamentul WTA, pana pe a noua pozitie.

Calificata in premiera in optimile de finala, Coco Gauff va juca impotriva invingatoarei meciului Shuai Zhang vs. Sofia Kenin si va urca pentru prima oara in top 50 WTA, in urma parcursului bun de la Melbourne.

Another incredible Grand Slam run for 15 years old (!) Coco Gauff. Beating the defending champ on her Rod Laver Arena debut is unreal.

But what the hell was that from Osaka? Shocking stuff. +30UE in 67 minutes.