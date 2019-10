ULTIMA ORA! ANDREESCU, OUT? Dupa Naomi Osaka, Andreescu s-ar putea retrage si ea de la Turneul Campioanelor

Bianca Andreescu s-ar putea retrage de la Turneul Campioanelor dupa infrangerea cu Halep.

Simona Halep s-a impus in 3 seturi in meciul cu Bianca Andreescu, scor final 6-3, 6-7, 3-6. Jucatoarea de origine romana a reclamat probleme la spate in timpul partidei, cerand in mai multe randuri interventia medicului.

Naomi Osaka si-a anuntat retragerea in aceasta dimineata, fiind inlocuita de Kiki Bertens, iar dupa ea, ar urma ca Andreescu sa abandoneze si ea.

Dupa meci, Andreescu s-a plans de dureri de spate: "Ma doare spatele al naibii de tare!". In momentul in care a fost intrebata de riscul de a abandona Turneul, Bianca a raspuns: "Nu stiu, vom vedea".

Canadianca se va antrena astazi si va decide daca poate continua sau abandoneza. Andreescu va juca maine impotriva Karolinei Pliskova, dupa ora 14.00.