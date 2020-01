Naomi Osaka a fost la un pas de moarte! "Daca o sa mor, tu esti de vina!"

Naomi Osaka a vorbit despre o experienta traumatizanta.

Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 4 mondial, a dezvaluit ca a fost "la un pas de moarte" in timp ce practica paddleboarding impreună cu sora sa, in Caraibe, informeaza Reuters.

Nipona, care va incepe noul sezon saptamana aceasta, cu ocazia turneului de la Brisbane (Australia), a declarat ca incidentul a avut loc in timpul vacantei pe care a petrecut-o in insulele Turks si Caicos.

"Sora mea m-a convins sa urc pe placa si sa vaslesc, dar apoi am fost luate de curent si am fost la un pas de moarte", a precizat Osaka intr-un interviu acordat site-ului WTA.

Campioana nipona a explicat ca s-a panicat in momentul în care a căzut in apa: "Acum ma gandesc la toti rechinii din Caraibe si am inceput sa tip la sora mea: daca o sa mor, tu esti de vina! Va trebui sa-i explici mamei cum am murit in Turks si Caicos. Dupa ce am revenit pe placa, ea s-a decis sa-mi spuna ca a vazut un rechin, asa ca am inceput sa tip si sa plang. Acum sunt bine, pentru ca ma aflu aici. Insa in acel moment chiar m-am gândit ca nu vreau sa mor asa".

"Nu am mai facut niciodată paddleboarding si nu imi place oceanul in acest fel. Asa ca data viitoare vom face paddleboarding in apropierea casei"

Naomi Osaka este favorita numarul 3 a turneului de la Brisbane, la care mai participa si australianca Ashleigh Barty, liderul clasamentului WTA.