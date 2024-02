Bancu s-a dezlănțuit! A făcut praf brigada de arbitraj după Universitatea Craiova - U Cluj 2-2

Universitatea Craiova a remizat, vineri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii, în care oaspeţii au fost conduşi cu 2-0.

La final Nicușor Bancu, liderul echipei gazdă, a făcut praf brigada de arbitraj. Fundașul stânga al oltenilor a pretins că nu l-a faultat pe Vali Gheorghe în careu la faza la care Radu Petrescu a dictat penalty-ul transformat cu precizie de Dan Nistor.

Bancu: "Penalty gratuit!"

Banca susține că echipa sa este dezavantajată de cavalerii fluierului, dar nici nu concepe să rateze play-off. Bancu l-a apărat pe Petev, antrenorul oltenilor, și a punctat că patronul Mihai Rotaru poate spune ce vrea după meciul din etapa a 25-a.

"Tot timpul la noi se dă penalty, am greșit, dar am pierdut și pe mâna arbitrilor. Am avut meciul în mână, am primit repede penalty, gratuit au dat!

M-așteptam să-mi dea și rosu, mi-a dat galben, sunt patru arbitri și nu văd, degeaba avem VAR! Nu se complică situația noastră, dacă n-o să fim în play-off plătesc eu!

De fiecare dată arbitrajul e principalul inamic, să nu ajute adversarii arbitrii mereu!

Am zis înainte că n-o să prindem play-off-ul, acum știu că-l vom prinde. Poate spune ce vrea (n.r.:, Mihai Rotaru) este patron. Nu este vina antrenorului, e vina noastră. E greu să joci împotriva tuturor. O greșeală în lanț la primul gol. E normal să fie suporterii supărați", a declarat Bancu, la finalul partidei.

Universitatea Craiova - U Cluj 2-2

Craiovenii au marcat prin Houri ’10 şi Căpăţînă ’45, ambele goluri din penalti.

Universitatea Cluj a marcat prin Gheorghe’46 şi Nistor ’64, ultimul gol din penalti.

Universitatea Craiova: Lazar – Vlădoiu (Ian ’66), Zajkov, Maldonado, Bancu – Al. Creţu, Mateiu (Kozulj ’86), Căpăţînă – Houri (Mekvabishvili ’66), Markovic (Koljic ’58), Baiaram (Danciu ’86). Antrenor: Ivaylo Petev.

Universitatea Cluj: Gorcea – Piţian (Simion ’46), Masoero, Mitrea, Vătăjelu (Anselmo ’46) – Pănoiu (Chintes ’46), Bic – Roger (Gheorghe ’46), Nistor, Chipciu – D. Popa (Doukoure ’78). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

Cartonaşe galbene: Bancu ‘87/ Vătăjelu ’11, Pănoiu ’19, Anselmo ‘86

Arbitri: Radu Petrescu - Mircea Grigoriu, Radu Ghingulea - Andrei Antonie

Camera VAR: Rareş George Vidican, Alexandru Vodă