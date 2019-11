"M-a surprins!" Mesajul lui Naomi Osaka dupa ce a terminat sezonul 2019 la doar 34 de puncte in fata Simonei Halep

Simona Halep a urcat pe locul 4 gratie victoriei obtinute impotriva Biancai Andreescu la Turneul Campioanelor.

Simona Halep a urcat pe locul 4 gratie victoriei obtinute impotriva Biancai Andreescu la Turneul Campioanelor, dar nu a putut sa o depaseasca pe japoneza Naomi Osaka, campioana de la Australian Open incheind acest an cu 34 de puncte mai mult decat romanca.

Diferenta este infima pentru clasamentul WTA si constituie un prim potential pas pe care Simona Halep l-ar putea face in 2020 in tentativa de a reveni pe locul 1 WTA.

Naomi Osaka: „2019 a fost probabil cel mai bun an al vietii mele.”

„Chiar daca uneori acest sezon m-a testat, am invatat multe in acest an si am realizat ca am o mare influenta asupra lucrurilor care mi se pot intampla. Sunt incantata pentru 2020, atat pe teren, cat si in afara lui. Va iubesc!” a scris Naomi Osaka pe Twitter.

„2019 a fost un an care m-a surprins straduindu-ma si avand succes, mi-am atins cele mai inalte si mai joase puncte. Spre sfarsitul anului am realizat ca tot ce pot sa incerc vreodata este sa obtin mai multa cunoastere si sa cresc ca persoana. Sunt super entuziasmata sa arat lumii ce am planuit pentru 2020”, a continuat Osaka pe Instagram.

Simona Halep vs. Naomi Osaka in 2019

Din nefericire, sezonul 2019 s-a incheiat fara nicio intalnire directa oficiala intre Simona Halep si Naomi Osaka.

Cele doua jucatoare s-au intalnit pana acum de 5 ori, Halep castigand de 4 ori. Simona s-a impus in ambele confruntari jucate pe zgura si, implicit, in cea mai recenta intalnire.

De mentionat ca, exceptand un Australian Open incredibil, unde Naomi Osaka si-a adjudecat cel de-al doilea titlu de mare slem din cariera, japoneza nu a excelat in celelalte trei Grand Slam-uri ale anului.

Osaka s-a oprit la Roland Garros in turul 3, a fost eliminata inca din primul tur la Wimbledon, iar la US Open a ajuns pana in optimile de finala.