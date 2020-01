VIDEO: Naomi Osaka A RUPT FILEUL pe Arena Rod Laver | DECLARATIA care i-a SOCAT pe spectatori la finalul meciului

Naomi Osaka a deschis seria celor 128 de meciuri care vor avea loc pe tablourile principale de simplu la Openul Australian, editia 2020.

Campioana en-titre a revenit cu succes la Melbourne, trecand scor 6-2, 6-4 de cehoaica Marie Bouzkova, numar 59 WTA. In turul 2, Osaka va juca impotriva chinezoaicei Saisai Zheng, numar 42 WTA.



Exceptand jocul in forta si puterea psihologica cu care a salvat numeroase mingi de break in aceasta partida, Naomi Osaka a facut show prin momente mai rar vazute pe un teren de tenis.

Intai, Naomi a oprit partida pret de cateva minute in urma unui serviciu trimis cu 179 km/h care a rupt o siguranta a fileului. Organizatorii au fost nevoiti sa intervina, remediind subit problema.

Mai apoi, Naomi Osaka a surprins prin declaratiile pe care le-a facut la finalul meciului. Pe teren, nipona le-a multumit spectatorilor pentru prezenta, dar a continuat spunand: "Probabil nu ati venit sa ma vedeti pe mine, dar multumesc ca ati umplut arena," le-a spus Osaka australienilor in conditiile in care meciul ei a fost succedat de partidele Serenei Williams si a lui Roger Federer.

“Thank you everyone. You probably didn’t come for me, but thanks for filling up the stadium.”

Naomi Osaka underselling herself after wrapping up a 6-2, 6-4 victory in her first match as defending champion.#AusOpen