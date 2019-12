NUMARUL 3 WTA, NAOMI OSAKA SCHIMBA ANTRENORII IN NESTIRE | Cine este al patrulea antrenor pe care il angajeaza in mai putin de un an

Din articol Naomi Osaka, la al patrulea antrenor in acelasi an

Naomi Osaka va fi antrenata de fostul tehnician al Simonei Halep, Wim Fisette.

Fostul antrenor al Simonei Halep, Wim Fisette a semnat un contract cu Naomi Osaka, numarul 3 WTA, potrivit jurnalistului consacrat Ben Rothenberg. Japoneza, care se afla la 34 de puncte in fata Simonei in clasamentul WTA va ajunge astfel la al patrulea antrenor in decursul a unsprezece luni.

Naomi Osaka a fost antrenata in 2019 de Sascha Bajin - antrenor cu care a incetat colaborarea la finalul Openului Australian, castigat de japoneza -, Jermaine Jenkins si de tatal sau, Leonard Francois.

Wim Fisette este unul dintre antrenorii de top in circuitul WTA. Acesta le-a mai pregatit pe Kim Clijsters, Sabine Lisicki, Simona Halep, Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Sara Errani, Johanna Konta si Angelique Kerber.

Simona Halep a avut unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei cu Wim Fisette in tribune. Antrenorul belgian a condus-o pe romanca in prima sa finala de Grand Slam, la Roland Garros in 2014, in semifinalele Wimbledon si in finala Turneului Campioanelor. Halep a suferit in aceste trei faze infrangeri cu Maria Sharapova, Eugenie Bouchard, respectiv Serena Williams.

Naomi Osaka nu a facut inca niciun anunt oficial cu privire la noua colaborare. In prezent, sportiva din Japonia se bucura de ultimele zile libere ale anului 2019.