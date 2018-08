HALEP US OPEN | Muguruza, declaratie superba despre Simona! Care e pronosticul ibericei pentru ultimul Grand Slam al anului

Garbine a vorbit despre sansele tenismenelor la turneul de la Flushing Meadows.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Garbine Muguruza a vorbit recent despre editia din acest an a US Open si a desemnat-o pe Simona Halep principala favorita la castigarea marelui trofeu la New York.

Iberica a remarcat forma impresionanata aratata de liderul mondial din WTA si crede ca romanca este capabila sa cucereasca un nou trofeu de Grand Slam.

"E un turneu foarte important si incerc sa uit ce s-a intamplat in ultimul timp. Sunt mult mai bine din punct de vedere fizic si asta ma bucura, pentru ca ma pot antrena la capacitate maxima", a spus Garbine Muguruza pentru W Radio.

"Cred ca Halep joaca foarte bine si este numarul unu mondial. Serena e si ea mereu periculoasa", a adaugat aceasta.

US Open 2018 se desfasoara in perioada 27 august - 9 septembrie. Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal al ultimului Grand Slam din acest an e programata joi seara, de la ora 21, ora Romaniei.