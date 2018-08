SIMONA HALEP, US OPEN | Numarul 1 mondial participa la un nou turneu tare: toate jucatoarele din TOP 10 vor fi prezente!

Simona Halep va participa si anul acesta la Wuhan, dar si la Beijing, conform unui anunt al organizatorilor. La editia din 2017 a turneului din Wuhan, reprezentanta noastra a fost eliminata inca din turul secund, de Kasatkina, iar la Beijing a ajuns pana in finala, unde a cedat in fata frantuzoaicei Caroline Garcia. Pe tabloul principal va mai fi prezenta si Mihaela Buzarnescu.

23-29 octombrie e perioada in care se va desfasura Dongfeng Motor Wuhan Open 2018, la care si-au anuntat participarea mai toate tenismenele de top.

China Open, turneu organizat in Beijing si unde Simona Halep a devenit pentru prima data lider mondial, se va desfasura anul acesta in perioada 29 septembrie – 7 octombrie.

Our 2018 Singles Entry List is out! All of the Top 10, 19 of the Top 20 and a host of other huge names all coming to Wuhan ???????????????????????????????????????????????? #WTA pic.twitter.com/5s2VfmhYdk