HALEP US OPEN | Intalnire surpriza pentru Simona! "Sunt partenera ta astazi!" | FOTO

Simona Halep a avut parte de o surpriza in drumul sau spre antrenament la US Open.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Liderul mondial din WTA s-a intalnit la Flushing Meadows cu legendarul Roger Federer. Elvetianul tocmai termina sesiunea de antrenament, cand romanca din fruntea clasamentului mondial se indrepta spre terenul de pregatire.

Halep nu a ratat ocazia de a publica fotografia pe contul sau de Instagram, insotita de o descriere amuzanta.

"Simona: Buna, Roger, sunt partenera ta astazi!

Roger: Ceee?", a scris romanca.

Simona Halep a declarat in nenumarate randuri ca-l apreciaza foarte tare pe campionul din Tara Cantoanelor pentru stilul sau unic de joc si pentru eleganta pe care o arata pe terenul de tenis. Simona Halep este cap de serie numarul 1 la US Open, in timp ce Roger Federer este favoritul numarul 2 pe tabloul masculin, dupa ibericul Rafael Nadal. Elvetianul s-a impus la US Open de 5 ori in intreaga cariera: in 2004, 2005, 2006, 2007 si 2008.

Intrecerea de la US Open 2018 se va desfasura in perioada 27 august – 9 septembrie.