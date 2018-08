HALEP US OPEN | Simona a dat cartile pe fata! Ce-i place sa faca la New York atunci cand nu are antrenamente

Simona se afla in capitala Statelor Unite, acolo unde a inceput deja antrenamentele pentru US Open.

Aflata in America pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, Simona Halep si alte staruri din circuitul feminin de tenis au fost intrebate de cei de la WTA ce prefera sa faca cel mai mult in New York.

Liderul mondial din WTA a raspuns fara sa stea pe ganduri ca cel mai frumos loc din New York este celebra strada 5th Avenue din centrul orasului, acolo unde a fost recent si a primit de la sponsorul sau, Hublot, un ceas in valoarea de 66.000 de euro.

“Fara doar si poate 5th Avenue pentru cumparaturi. Este cel mai tare loc din lume si ma bucur mereu de timpul pe care-l petrec acolo. Imi place sa-mi cumpar genti si incaltari din acel loc”, a raspuns romanca din fruntea ierarhiei WTA.

Liderul mondial din WTA isi va afla adversarele de la US Open in aceasta seara de la ora 21, ora Romaniei.