HALEP US OPEN | Simona a inceput antrenamentele! Companie de cinci stele: Cu cine a jucat romanca la Flushing Meadows | VIDEO

Simona Halep a inceput antrenamentele pentru editia din acest an a US Open.

Romanca s-a antrenat astazi cu Agnieszka Radwanska pe terenurile de la Flushing Meadows.

Cele doua jucatoare au jucat impreuna, ca parte a perioadei de pregatire dinaintea turneului, pe terenul central, arena Arthur Ashe.

Simona s-a miscat bine si pare ca problemele de la tendonul lui Ahile i-au dat pace si o lasa sa fie in forma pentru US Open.

Romanca si poloneza s-au intalnit pana acum de 11 ori, scorul confruntarilor directe fiind de 6-5 in favoarea Radwanskai.

Simona Halep, principala favorita la turneul din New York, ultimul de Grand Slam din acest an, isi va afla posibilele adversare joi, de la ora 14, ora locala, ora 21, ora Romaniei. La tragerea la sorti vor fi prezenti campionii de la editia de anul trecut: Rafael Nadal si Sloane Stephens.

Simona Halep nu are de aparat niciun punct de anul trecut deoarece a fost eliminata inca din primul tur de Maria Sharapova, iar anul acesta are o sansa buna sa atinga fazele superioare ale competitiei de la Flushing Meadows.

