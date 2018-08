HALEP - TOMLJANOVIC | Un nou CALVAR pentru Simona: e nevoita sa joace din nou 2 partide intr-o zi! Cand se reia partida din turul 2 si cu cine joaca daca se califica

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Simona Halep este lovita din nou de ploaie - partida din turul 2 al turneului de la Cincinnati cu Ajla Tomljanovic a fost intrerupta dupa 2 ore si 6 minute de joc, la scorul de 4-6, 6-3, 4-3 in favoarea Simonei. Ploaia a facut imposibila reluarea jocului astfel ca organizatorii au amanat-o pentru astazi, nu mai devreme de ora 20.00 (ora Romaniei)!

Numarul 1 mondial nu va avea insa prea mult timp de pauza. Daca reuseste sa o elimine pe Tomljanovic, va juca in turul 3 contra lui Ashleigh Barty joi spre vineri noapte, nu mai devreme de ora 4.00!

Este al 2-lea turneu consecutiv la care Simona va juca 2 partide in aceeasi zi, dupa cel castigat de la Montreal. Atunci, liderul mondial a trecut printr-un maraton cu Pavlyuchenkova inainte de a o intalni pe Venus Williams.



"Dupa ce am jucat trei ore si jumatate cu Pavlyuchenkova i-am spus lui Darren ca nu mai pot juca. Nu mai doream sa intru pe teren. Credeam ca ma voi retrage. A fost groaznic! Am dormit putin dupa meciul cu Pavlyuchenkova, iar cand m-am trezit am zis ca voi incerca. Am intrat pe teren, am vazut-o pe Venus ca se chinuie si am fortat" spunea Simona dupa Rogers Cup.

De data aceasta, Simona poate incheia rapid primul meci, partida fiind oprita in setul decisiv la scorul de 4-3 si 30-15 pentru Simona, pe serviciul lui Tomljanovic.