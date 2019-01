HALEP, SYDNEY | Cum arata clasamentul WTA dupa eliminarea Simonei in fata lui Barty! Cat de aproape e PERICOLUL pierderii primului loc mondial

Simona Halep a pierdut primul meci al anului in turul al doilea la Sydney.

Romanca a fost invinsa in doua seturi de Ashleigh Barty, cu scorul de 4-6, 4-6.

Liderul mondial nu-si face probleme pentru pozitia pe care o ocupa in acest moment. Simona Halep nu a participat anul trecut la Sydney, astfel ca nu are puncte de aparat.

Totusi, principala adversara la sefia clasamentului WTA, Angelique Kerber, care a castigat turneul de la Sydney anul trecut, se poate apropia la doar 767 de puncte in cazul unei victorii si la editia din 2019.

In aceste conditii, Simona Halep este obligata sa aiba un parcurs bun la Australian Open, acolo unde are de aparat 1.300 de puncte, pentru ca anul trecut a ajuns in finala la Melbourne.

Totusi, dupa infrangerea de la Sydney, jucatoarea noastra a fost extrem de sincera si a spus ca nu are asteptari la Melbourne.

"Am avut nevoie de o pauza mai lunga. Atat mental cat si psihic. Asa ca nu am asteptari la Melbourne. Asta spun mereu pentru ca nu astept sa fiu la cel mai inalt nivel in acest moment, nu am jucat meciuri. Dar tenisul meu e bun, trebuie doar sa cred in mine", a spus Simona in Australia.

Totusi, exista o veste buna, Simona a marturisit dupa meci ca nu a mai simtit dureri la spate si ca se simte foarte bine din punct de vedere fizic.

"Nu am simtit deloc durere la spate, acum ma voi recupera dupa acest meci. Vedem maine dimineata cum va decurge recuperarea. Oricum, nu aveam asteptari prea mari de la mine, stiu in ce forma ma aflu in acest moment, n-am jucat prea multe meciuri, dar de acum incolo trebuie sa am mai multa incredere in mine. Vreau sa o felicit pe Barty pentru victoria de azi, a facut un meci foarte bun", a spus Simona Halep.

Australian Open incepe lunea viitoare, pe 14 ianuarie. Acolo, Simona Halep va participa alaturi de toate celeltate tenismene de top.

TOP 10 WTA in acest moment:

1. Simona Halep 6.642 puncte

2. Angelique Kerber 5.505 puncte

3. Caroline Wozniacki 5.436 puncte

4. Naomi Osaka 5.270 puncte

5. Sloane Stephens 5.077 puncte

6. Elina Svitolina 4.940 puncte

7. Karolina Pliskova 4.750 puncte

8. Petra Kvitova 4.630 puncte

9. Kiki Bertens 4.405 puncte

10. Daria Kasatkina 3.415 puncte