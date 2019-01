ANALIZA / Australian Open este deja compromis pentru Simona Halep. E imposibil sa se mentina ca lider WTA si in 2019?

Fara antrenor, intr-o forma fizica slaba si cu probleme nerezolvate de sanatate, Halep poate pierde locul de lider in clasamentul WTA chiar dupa primul turneu de Grand Slam al anului.

Simona Halep va avea o misiune complicata in startul acestui an. Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2019, are loc in perioada 14-27 ianuarie si o gaseste total nepregatita. Halep a pierdut in doua seturi primul meci disputat in acest an, scor 6-4, 6-4, in fata lui Ashleigh Barty (15 WTA), in turul secund al turneului de la Sydney, dupa doar 1 ora si 27 de minute pe teren. Cu 22 de erori nefortate, Halep a fost dominata in momentele cheie de australianca, care in sezonul 2015-2016 s-a lasat de tenis, desi era campioana junioarelor la Wimbledon, si a jucat cricket pentru Brisbane Heat si Quennsland Fire, reusind apoi o ascensiune de 308 locuri in anul 2017.

Cum acesta a fost singurul turneu de pregatire pentru competitia pe hard de la Melbourne, Halep a recunoscut deja ca nu mai are prea multe asteptari de la Australian Open 2019, desi anul trecut a jucat finala contra lui Caroline Wozniacki: "Am luat o pauza mai indelungata pentru ca aveam nevoie de ea, atat fizic cat si mental. Nu am asteptari de la Australian Open, pentru ca sunt sigura ca nu voi fi la cel mai inalt nivel al meu din punct de vedere fizic din cauza ca nu am avut suficiente partide jucate".

In acest moment, constanteanca se afla pe locul 1 in clasamentul WTA, cu 6.641 de puncte acumulate, urmata de Angelique Kerber (5.875), Caroline Wozniacki (5.436), Naomi Osaka (5.270) si Sloane Stephens (5.023), dar are de aparat cele 1.300 de puncte primite dupa finala jucata la Australian Open 2018 si ar putea pierde sefia clasamentului in cazul unui rezultat foarte slab. Castigatoarea Australian Open va primi 2.000 de puncte WTA, iar anul trecut semifinalele turneului au fost Halep - Kerber si Mertens - Wozniacki, asa ca o eliminare a romancei in primele tururi si un parcurs foarte lung pentru rivale ar fi un dezastru. Un avantaj e ca Kerber are si ea de aparat 780 de puncte pentru semifinala de anul trecut, iar Woznicki se lupta sa acopere cele 2.000 de puncte pentru castigarea trofeului, asa ca ambele urmaritoare sunt si ele sub presiune. Oricum, situatia Simonei este foarte complicata, mai ales ca, in 2019, ea are de aparat in total 7.320 de puncte.

Kerber s-a calificat deja in sferturile de finala ale turneului de la Sydney, unde va intalni castigatoarea dintre Petra Kvitova si Hsieh Su-wei, pentru ca in semifinale sa se dueleze cu Aleksandra Sasnovici sau Timea Bacsinszky, in timp ce pe cealalta jumatate de tablou se vor mai juca meciurile Kiki Bertens - Iulia Putinteva/Sloane Stephens si Elise Mertens - Ashleigh Barty. Castigatoarea primeste 470 de puncte, dar Kerber s-a impus anul trecut asa ca are de aparat punctele la acest turneu. De asemenea, Wozniacki nu si-a putut apara cele 180 de puncte castigate anul trecut pentru finala de la Auckland, fiind eliminata inca din turul secund.

O alta problema este starea sa de sanatate. Halep s-a accidentat la Wuhan, apoi s-a retras de la Turneul Campioanelor, la jumatate lunii octombrie, si a luat o luna si jumatate de pauza fortata, dupa ce a fost diagnosticata cu hernie de disc. Desi a fost sfatuita sa se opereze si sa stea departe de teren 5-6 luni pentru a rezolva complet problema, pentru o refacere completa si o revenire in forta in circuit, ea a decis sa apeleze doar la gimnastica medicala si fizioterapie la o clinica din Bucuresti. Asa ca, in lipsa unui tratament adecvat, durerile puternice care i-au stricat finalul anului trecut pot reveni oricand.

De asemenea, Simona Halep va fi insotita la primele turnee din 2019 doar de o echipa formata din fizioterapeutul Andrei Cristofor, preparatorul fizic Teo Cercel si sparring partner-ul Vasile Antonescu, dar nu se gandeste inca sa il inlocuiasca pe antrenorul Darren Cahill, de care s-a despartit la finalul anului 2018. Australianul, considerat de multi cel mai bun antrenor de tenis din lume si secretul ascensiunii lui Halep din ultimii ani, a invocat motive familiale pentru refuzul de a mai continua colaborarea cu tenismena din Romania, dar se pare ca s-a hotarat sa il antreneze pe compatriotul Thanasi Kokkinakis (22 ani / locul 145 ATP).

"Voi fi in aceasta situatie, fara antrenor, pentru cel putin 3 sau 4 luni. Nu vreau un antrenor acum. Voi continua asa si voi vedea unde voi ajunge, singura. E greu, dar am incredere in mine si cred ca ma pot descurca singura pe teren. Sunt mai responsabila acum in tot ce fac. Poate va fi bine. Vom vedea. Acum vreau sa ma relaxez. A fost multe presiune si tensiune in acesti ultimi 3 ani. Acum nu vreau un angajament fata de nimeni! Atunci cand iti iei un antrenor, iti iei un angajament fata de acea persoana. Acum vreau sa ma relaxez pentru urmatoarele luni. Anul trecut a fost greu. Aceasta este decizia mea. Nu stiu daca e cea mai buna, dar voi risca", a declarat Simona Halep pentru site-ul WTA.

Pentru Halep pare insa clar ca, fara un antrenor valoros alaturi si fara sa isi revina complet din punct de vedere fizic, va fi aproape imposibil sa isi poata apara punctele castigate anul trecut la Melbourne, Roma, Paris, Montreal si Cincinnati. In aceste conditii, nu se va mai pune problema daca Halep isi va mai mentine pozitia de lider WTA, ci daca mai poate termina anul in top 5.

Autor: Gabriel Chirea