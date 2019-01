HALEP, SYDNEY | Australian Open, in PERICOL: "Nu am asteptari" Decizia luata de Simona in privinta antrenorului

Simona Halep a pierdut primul meci din 2019, 4-6; 4-6 cu Ashleigh Barty.

Halep a revenit dupa aproape trei luni pe teren, dupa accidentarea de la spate, insa numarul 1 WTA a pierdut in fata australiencei Barty.

Fara antrenor, Simona Halep se teme pentru parcursul de la Australian Open, acolo unde a jucat finala anul trecut. Si pozitia de lider mondial e in pericol in cazul unui eliminari premature.

"Am avut nevoie de o pauza mai lunga. Atat mental cat si psihic. Asa ca nu am asteptari la Melbourne. Asta spun mereu pentru ca nu astept sa fiu la cel mai inalt nivel in acest moment, nu am jucat meciuri. Dar tenisul meu e bun, trebuie doar sa cred in mine", a spus Simona in Australia.



SIMONA HALEP CONTINUA FARA ANTRENOR



Darren Cahill a decis sa intrerupa colaborarea cu Simona Halep la finalul anului trecut pentru ca a decis sa se dedice mai mult timp familiei sale. Simona va continua fara antrenor, in ciuda infrangerii de la Sydney.

"Asta este situatia pentru urmatoarele 3 sau 4 luni. Nu vreau un antrenor.. merg asa si o sa vad cum functioneaza. Cahill a luat aceasta decizie pentru familia sa, iar familia vine mereu pe primul plan. Nu am fost dezamagita sau suparata, am inteles. Avem in continuare o relatie buna", a spus Simona.



HALEP NU MAI JUCASE UN MECI COMPLET DE 4 LUNI!



Simona Halep a fost chinuita de o hernie de disc toamna trecuta si nu mai jucase un meci complet de aproape 4 luni.



"A fost un meci bun, avand in vedere ca nu am mai jucat un meci complet de la US Open. Cred ca am jucat un tenis de nivel bun, dar nu am avut inspiratie la anumite puncte importante. Ea (Barty) a jucat foarte bine, a avut un slice bun, asa ca a meritat sa castige. Dar si eu am fost aproape de victorie. Am avut multe sanse sa fac break si sa iau avantajul, dar nu am reusit. Inca simt ca nu sunt in ritmul meu", a spus Simona.

Urmatorul turneu pentru Simona Halep este la Australian Open, de pe 14 ianuarie.