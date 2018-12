A spus TOTUL! Darren Cahill a explicat IN DETALIU motivul despartirii de Simona Halep: "A fost o decizie usoara"

Simona Halep a ramas fara antrenor dupa ce australianul a decis sa rupa colaborarea cu ea.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Darren Cahill a anuntat ca se desparte de Simona Halep printr-un mesaj publicat pe retelele de socializare.

Dupa ce presa a prezentat mai multe variante referitoare la motivul rupturii dintre cei doi, antrenorul australian a vorbit in detaliu despre adevarata explicatie a despartirii.

Cahill a explicat ca singurul motiv al despartirii este faptul ca vrea sa fie alaturi de fiul sau, care urmeaza sa mearga la colegiu.

"Comunicarea cu Simona a decurs in regula, e practic parte din familia mea. Ea stia ca urmeaza un an important pentru mine. Baiatul meu are 17 ani, vrea sa devina si el jucator de tenis si sa ajunga la colegiu in SUA. Asa ca era dificil sa mai pot calatori 35 de saptamani pe an. A fost o decizie usoara din punctul de vedere al familiei, insa destul de dificil sa ma despart de Simona. Ea este insa o campioana, a inteles si m-a sustinut.

Nu a fost o decizie foarte dificila, dar s-ar putea sa am niste regrete cand vor incepe turneele si o voi vedea pe teren. Totusi, pana la urma aceasta este decizia pe care am luat-o", a spus Darren Cahill in cel mai recent interviu.

Australianul a marturisit ca va continua colaborarea cu ESPN si va urmari in continuare tenisul.

Simona Halep a hotarat ca dupa despartirea de Cahill sa mearga fara antrenor la primele turnee din 2019.