Simona Halep, exemplu de Ziua Nationala! Ce a facut numarul 1 mondial dis-de-dimineata: oamenii au avut numai cuvinte de lauda! FOTO

Simona Halep a avut un an 2018 fantastic, in care a reusit sa isi treaca in palmares primul titlu de Grand Slam. Iar realizarile sale se datoreaza nu numai talentului sau, dar si muncii depuse.

"Fa astazi ce altii nu fac pentru ca maine sa faci ce altii nu pot". Este unul dintre mottourile dupa care Simona Halep se ghideaza. In zi de sarbatoare, numarul 1 mondial a "petrecut" prin munca. Dis-de-dimineata, Simona Halep a intrat in sala de antrenament. Ea se pregateste pentru un nou sezon, in care vrea sa isi apere prima pozitie din ierarhia mondiala.

Simona va continua sa se pregateasca la Bucuresti pentru o scurta perioada, iar spre finalul anului va pleca catre Australia, unde va incepe noul sezon din circuitul WTA. Simona va continua lupta cu Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza si Kiki Bertens.