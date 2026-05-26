Cinci, șase, cinci, cinci sunt locurile obținute de Rapid în play-off-urile din era Dan Șucu. Giuleștenii nu au reușit în niciun sezon să simtă măcar un aer de cupe europene și și-au dezamăgit fanii cu meciuri extrem de slabe.

Decizia luată de Dan Șucu după patru sezoane în care Rapid nu a văzut mai mult de locul 5 în play-off

În actuala stagiune, Rapid a intrat în play-off de pe poziția a doua, după ce în sezonul regulat echipa pregătită de Costel Gâlcă a înregistrat 56 de puncte în 30 de etape disputate.

În partea a doua a campionatului, însă, lucrurile nu au mai stat atât de bine pentru formația din Grant. Rapid a bifat o singură victorie, a consemnat trei remize și a înregistrat șase eșecuri. A terminat pe 5 al doilea an consecutiv.

În ciuda acestor play-off-uri complet ratate de Rapid, acționarul majoritar, Dan Șucu, e dornic să-și continue investițiile în Grant, așa cum a explicat Victor Angelescu.

Președintele giuleștenilor a afirmat că Șucu nu e optimist, dar e motivat în continuare să facă din Rapid o echipă care câștigă trofee.

”Dan Șucu nu are cum să fie la fel de optimist, toți suntem supărați. Este motivat în continuare, vrea să facă din Rapid o echipă care să câștige trofee și să meargă în Europa. Nu poți să fii fericit când termini din nou pe 5”, a spus Angelescu, potrivit Digi Sport.