HALEP - SABALENKA | Simona a exasperat-o pe adversara din semifinala: "Ma intrebam cum face fata la TOT!"

Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Cincinnati, acolo unde o va intalni in aceasta seara pe Kiki Bertens, de la ora 21.00.

Simona Halep va juca la Cincinnati a treia finala a carierei, a doua consecutiv, dupa ce, sambata, a trecut in penultimul act de Aryna Sabalenka, locul 34 WTA, scor 6-3, 6-4, la capatul unui meci de o ora si 17 minute de joc.

La finalul partidei, bielorusa a acordat un interviu site-ului oficial WTA, in care a admis valoarea liderului mondial: "Stiu ca am fost prea agitata in timpul meciului. Data viitoare, vreau sa incerc sa fiu mai calma pe teren. Incercam sa-mi fac loviturile si totul mi se intorcea. Ma intrebam de ce face fata la orice si incercam sa dau mai tare si mai tare. Am invins o multime de jucatoare bune, am aratat un tenis performant. Pacat ca nu si azi, dar voi incerca sa-mi mentin nivelul si de fapt sa ma straduiesc sa fiu mult mai buna. Si ei, bine, da, a fost o saptamana fantastica pentru mine", a declarat Sabalenka.

In finala, Halep o va intalni, duminica, pe olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, care a invins-o, in semifinale, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe Kvitova, locul 6 WTA.