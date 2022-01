Simona Halep s-a retras de la WTA 500 Sydney! Va avea o săptămână de pauză înaintea Openului Australian

Parcursul lung al Simonei Halep în primul turneu jucat în sezonul 2022, WTA 250 Summer Set 1 a făcut-o să se răzgândească cu privire la participarea în competiția WTA 500 Sydney. Deși inițial a anunțat că va juca două turnee înainte de Openul Australian, sportiva din România a ales să se odihnească în săptămâna premergătoare primului Grand Slam al anului.

Programată în săptămâna 10-16 ianuarie, întrecerea de la Sydney va merge înainte în absența Simonei Halep, locul acesteia fiind preluat tocmai de Jaqueline Cristian.

Main draw at the Sydney Tennis Classic (WTA 500), where Ash Barty, Garbiñe Muguruza, Barbora Krejcikova, and Anett Kontaveit are the top seeds.

1R: Iga Swiatek vs. Emma Raducanu. pic.twitter.com/Eet8CIvtKe