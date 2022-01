Darren Cahill, angajat de o puștoaică: fostul antrenor al Simonei Halep o antrenează pe killera româncelor din WTA

Amanda Anisimova (20 de ani, 78 WTA) l-a angajat pe Darren Cahill în cursul acestei săptămâni. Fostul tehnician al Simonei Halep se află în perioada de probă, care deocamdată decurge grozav în favoarea sportivei din SUA.

După victorii consecutive în fața Soranei Cîrstea și Irinei Begu, Amanda Anisimova a distrus-o în semifinalele turneului WTA 250 Summer Set 2 pe Daria Kasatkina (26 WTA), scor 6-2, 6-0 și așteaptă în ultimul act învingătoarea meciului dintre Li și Sasnovich.

Amanda Anisimova reached out to Darren Cahill in the off-season and has really enjoyed his help this week in Melbourne. “We’re just starting out & getting to know each other. We’ll see how it goes and hopefully it could become a long-term thing. I’m hoping that will be the case."