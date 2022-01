Darren Cahill a venit să o vadă pe Simona Halep câștigând primul trofeu în Australia: „Încă face parte din familie!” 

Simona Halep a câștigat primul trofeu la care a participat în sezonul 2022, WTA 250 Summer Set 1, la capătul unei finale încheiate în două seturi, scor 6-2, 6-3 împotriva Veronikăi Kudermetova.

La partida derulată pe Arena Rod Laver din Melbourne a asistat și Darren Cahill, care a avut parte de o bucurie dublă în această zi. Întâi, eleva sa, Amanda Anisimova a cucerit trofeul în întrecerea WTA Summer Set 2, învingând-o pe Aliaksandra Sasnovich, scor 7-5, 1-6, 6-4.

The Melbourne Summer Set 1 ???? belongs to @Simona_Halep, her 23rd @WTA singles title.

Perfect platform to launch into #AO2022 ???? #AusOpen pic.twitter.com/DGvXHZZun3