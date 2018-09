Halep a schimbat sportul :) A jucat golf: vedeta care i-a fost partener | VIDEO

Simona Halep s-a relaxat duminica jucand golf!

Liderul mondial din WTA a inceput pregatirea pentru sezonul asiatic, iar dupa antrenament, romanca s-a relaxat jucand gold, alaturi de binecunoscutul actor Mugur Mihaescu. Simona si-a intrebat antrenorul pe contul personal de Instagram daca s-a descurcat “decent”, confirmand ca relatia dintre ei este mai buna ca niciodata.

Simona Halep urmeaza sa participe la turneul de la Wuhan, care debuteaza anul acesta pe 23 septembrie. Anul trecut, romanca a fost eliminata la acest turne inca din turul secund, de catre Daria Kasatkina, in primul tur avand "bye". Apoi, liderul mondial din WTA se va indrepta spre competitia din Bejing (29 septembrie-7 octombrie), acolo unde anul trecu a devenit in premiera lider mondial si la care a ajuns pana in finala, fiind invinsa acolo de fratuzoaica Garcia.