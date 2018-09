Sezonul de Grand Slam s-a incheiat! 4 finale spectaculoase: Halep, printre castigatoare

Din punct de vedere al turneelor de Grand Slam, acest sezon competitional a luat sfarsit dupa finala de aseara de la Flushing Meadows.

Seria castigatoarelor din acest an a inceput cu Wozniacki. Daneza s-a impus in primul turneu major al sezonului, la Australian Open, dupa o finala cu Simona Halep, adjudecandu-si astfel primul trofeu de acest fel al carierei. 7-6 (2), 3-6, 6-4 s-a terminat, dupa doua ore si 53 de minute de joc, in favoarea danezei.

La cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, Simona Halep a obtinut victoria mult visata in marea finala de la Paris. Romanca se impunea intr-o partida disputata cu americanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1, dupa doua ore si 4 minute de joc.

La Wimbledon, nemtoaica Angelique Kerber s-a impus in finala contra Serenei Williams, scor 6-3, 6-3, dupa o ora si 7 minute de joc, adjudecandu-si astfel al treilea trofeu de acest fel in intreaga cariera, dupa succesele de la Melbourne si New York din 2016.

In final, la US Open, Naomi Osaka, in varsta de doar 20 de ani, s-a impus in finala de la Flushing Meadows in fata Serenei Williams, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 19 minute de joc, cucerind astfel primul sau titlu de Grand Slam din cariera.

Daca este sa privim la durata partidelor si seturile disputate de finalistele din acest an de la turneele majore, cu usurinta observam ca cele mai spectaculoase meciuri au avut loc la primele doua competitii ale sezonului: Australian Open si Roland Garros, in ambele finale fiind una dintre protagoniste Simona Halep, liderul mondial din WTA.