Mats Wilander a vorbit despre relatia Simonei Halep cu Darren Cahill, dupa momentul de cumpana din America

Mats Wilander a vorbit recent despre relatia dintre Simona Halep si Darren Cahill, dupa ce s-a zvonit ca cei doi ar pune capat parteneriatului lor.

Suedezul in varsta de 54 de ani sustine ca legatura dintre Simona si Darren este mai puternica decat oricand si se bazeaza pe incredere: "In acelasi timp, Darren pare sa accepte pana acum starea emotionala a Simonei, uneori fragila. Intre ei exista incredere 100%. Simona stie ca poate sa-i spuna ca nu jucat asa cum trebuie in unele momente si ca nu a fost o adevarata luptatoare dar intotdeauna ii va parea rau si isi promite ca isi va imbunatati jocul. Ei par sa aiba o relatie perfecta, de incredere, profesionala. Imaginea de ansamblu e ca ea joaca din ce in ce mai bine, cu lovituri diferite", a spus Mats Wilander, conform Libertatea.

Castigator a 7 titluri de Grand Slam, Wilander a vorbit si despre schimbarile pe care Cahill le-a adus in jocul liderului mondial din WTA: "Bineinteles ca Darren a ajutat-o foarte mult, pentru ca daca el nu ar fi fost in preajma sa, ea nu si-ar fi imbunatatit atat de mult stilul de joc. Darren este o mare parte din rutina ei zilnica, in timp ce el trebuie sa o tina mereu calma si motivata, in directia buna si pentru lucrurile care merita cu adevarat. Cateodata, ea devine foarte frustrata ca nu castiga meciuri desi el pare ca vede diferit situatia si dintr-un alt punct de vedere. Pentru ca ea si-a imbunatatit serviciul, forehand-ul, miscarea pe teren si urcarea la fileu, si-a imbunatatit pana si scurtele. Categoric ca el este cel care a ajutat-o sa devina o jucatoare completa, care acum are toate armele necesare impotriva oricarui adversar indiferent de suprafata de joc. Aici cu siguranta ca este mana lui Darren Cahill, un jucator nu poate face aceste imbunatatiri singur", a mai spus Wilander.

In noiembrie 2015, Halep a anuntat ca Darren Cahill va fi noul ei antrenor, incepand cu ianuarie 2016. Sub comanda australianului, Simona Halep a ajuns in premiera lider mondial si a castigat primul sau titlu de Grand Slam, anul acesta, la Roland Garros.