Disputa in tenisul mondial! Darren Cahill s-a opus introducerii unei reguli care ar avantaja-o pe Halep | Schimbarea propusa la turneele de Grand Slam

Dupa schimbarea setului decisiv la turneele de Grand Slam, o alta modificare se pregateste sa intre in vigoare la competitiile majore.

Nume importante au discutat introducerea on-court coaching-ului si la turneele de Grand Slam, lucru interzis pana in prezent. Surprinzator, Darren Cahill s-a opus instaurarii acestei reguli. Australianul este binecunoscut pentru faptul ca si-a scos eleva din multe probleme prin interventiile sale de pe teren, insa nu-si doreste ca regula amintita sa obtina validare.

"Cred ca on-court coaching-ul are mari beneficii, dar la turneele de Grand Slam este foarte important ca jucatoarele sa-si rezolve singure problemele. Cred ca in ultimii ani am facut din ce in ce mai putine on-court coaching-uri cu Simona din acest motiv, iar ea se descurca din ce in ce mai bine", a spus Cahill, potrivit The Times.

Darren Cahill nu a fost singurul care s-a opus. Si organizatorii de la Wimbledon au adoptat o pozitie ferma in acest caz: "Suntem total impotriva acestei reguli. Introducerea on-court coaching-ului la Grand Slam-uri este gresita. Este o chestiune fundamentala pentru Wimbledon ca tenisul este un sport de gladiatori. In proba de simplu esti pe cont propriu si trebuie sa te descurci singur", a afirmat Richard Lewis, directorul turneului de la Wimbledon.

Pe de alta parte, reprezentantii de la US Open, Australian Open si Roland Garros s-au declarat pentru introducerea acestei reguli, care ar putea intra in vigoare chiar de anul viitor. O decizie va fi luata in luna noiembrie, cand reprezentantii Grand Slam-urilor se vor intalni din nou.