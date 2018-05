Halep a revenit in Romania dupa finala pierduta de la Roma! FOTO | Cum s-a pregatit Simona pentru Roland Garros :)

Simona Halep a revenit in Romania.

Simona Halep a revenit in Romania dupa finala pierduta de la Roma si s-a relaxat la salonul de infrumutesare din incinta complexului Stejarii.



Pentru Simona Halep urmeaza Roland Garros, turneu de Grand Slam in finala caruia a ajuns de doua ori in cariera. Simona Halep este in acest an favorita numarul 1 a Open-ului francez.



Tragerea la sorti pentru tabloul principal al Roland Garros va avea loc joi, iar turneul va debuta duminica.