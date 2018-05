De la nunta direct pe teren! Serena Williams a ajuns la Roland Garros cu o saptamana mai devreme si ameninta suprematia Simonei Halep! VIDEO

Serena Williams e hotarata sa revina in elita tenisului feminin.

Serena Wiliams, a carei participare la turneul de la Roland Garros parea incerta, s-a antrenat duminica pe terenul central ''Philippe Chartier'' al complexului parizian, dupa ce a asistat sambata, in Anglia, la casatoria Printului Harry cu Meghan Markle, informeaza AFP.

Organizatorii de la Roland Garros au publicat pe retelele de socializare o inregistrare video de 4 minute si 40 de secunde in care fostul lider al clasamentului WTA (astazi pe locul 454) executa o serie de lovituri de pe fundul terenului, sub supravegherea antrenorului sau, francezul Patrick Mouratoglou.

Cea mai mica dintre surorile Williams, in varsta de 36 ani, care a adus pe lume primul ei copil, o fetita, in luna septembrie 2017, nu a mai evoluat intr-o competitie oficiala de la finele lunii martie, dupa infrangerea in primul tur la Miami, in fata japonezei Naomi Osaka.

Campioana americana, cu 23 de titluri de Mare Slem in palmares, revenise in circuit cu doua saptamani mai devreme, la Indian Wells (California), unde s-a inclinat in turul al treilea, in fata surorii sale mai mari, Venus Williams.