Umilita in finala de la Roma, Halep a dat o declaratie pentru care e pusa la zid: "Grozav ambasador, WTA!"

Simona Halep a pierdut drastic in finala Roma, 0-6; 4-6 cu Elina Svitolina.

Pozitia din clasament a Simonei Halep e din nou contestata, dupa infrangerea usturatoare din finala de la Roma. Halep a facut un meci slab, iar la final spunea ca se teme sa serveasca. Mesajul a atras critici pe Twitter, iar multi considera ca aceasta nu este o declaratie demna de un lider mondial.

"Simona Halep, numarul 1 mondial, tocmai a declarat: mi-e frica sa servesc. Felicitari WTA, grozav ambasador".

Simona Halep, world #1 just said “I’m afraid to serve.” Congrats WTA, you really have a great ambassador — Matthew (@MRisingStar18) May 19, 2018



Cifrele Simonei Halep sunt ingrijoratoare si alimenteaza contestatarii. In ultimele 12 luni, ea a pierdut 12 seturi cu 6-0 sau 6-1.

For Simona Halep, again a more lopsided loss than we'd expect of a #1. In the last 12 months, Halep has lost 12 sets by either 6-0 or 6-1. #ibi18 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 20, 2018



Mai mult, din cele 7 finale disputate in ultimul an, Simona a pierdut 6!

Singura victorie a fost inregistrata la inceputul acestui an, la Shenzen, turneu de categorie inferioara. In finala a invins-o pe Katerina Siniakova.

Simona Halep a pierdut doua finale de Grand Slam si alte patru finale de turnee Premier Mandatory.

"A tinut numai de mine. Nu am fost fresh ca sa pot face ce mi-a cerut el. Totusi, a fost mai bine setul 2, nu poti compara setul unu cu setul 2. Asa ca sfaturile m-au ajutat", a spus Halep la aceasta conferinta de la Roma

"Nu a fost vorba de nicio accidentare. Nu am fost proaspata azi. Am incercat sa nu renunt, sa nu dau inapoi. E vorba de ce zi prinzi. Eu ma bucur ca am incheiat meciul un pic mai bine. Sunt dezamagita ca nu am jucat bine in primul set. E o jucatoare solida si a jucat bine azi. In ultimii ani de regula face asta", a mai adaugat ea.

"Sunt multe meciuri inaintea finalei. Singurul lucru pe care il vreau acum este sa ma duc la Roland Garros si sa castig primul meci. Vreau sa fiu pregatita si sa ma simt bine. Primul meci e cel mai greu", a incheiat Simona.