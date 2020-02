Halep a pierdut la dublu, dar asteapta sa inceapa proba de simplu la WTA Dubai: cu cine va juca Simona in optimi 

Din articol Halep si Cirstea, pe tabloul principal la Dubai

Simona Halep a aflat numele primei oponente cu care se va duela la turneul WTA Premier din Dubai.

Simona Halep va juca in turul 2 la WTA Dubai impotriva tunisiencei Ons Jabeur, numar 45 WTA, care a trecut in turul inaugural al competitiei din Emirate de americanca Alison Riske (18 WTA), scor 7-6, 1-6, 6-3. Partida dintre Halep si Jabeur va avea loc in cursul zilei de miercuri, 19 februarie.

Simona Halep si Ons Jabeur au mai jucat o singura data, in 2018 la Beijing, cand romanca a fost nevoita sa se retraga din cauza unei accidentari dupa un prim set castigat cu 6-1.

Turul 2, echivalent cu primul meci pentru numarul 2 WTA la Dubai, dar si cu faza optimilor de finala, ar putea precede un meci in sferturi cu invingatoarea dintre Elise Mertens si Sakkari/ Sabalenka. Simona Halep nu va fi singura jucatoare din Romania prezenta pe tabloul principal al competitiei din Dubai. Simonei i se va alatura Sorana Cirstea, care a invins-o in finala calificarilor pe Carla Suarez Navarro, scor 6-2, 1-6, 6-4.

In primul tur, Cirstea isi va masura fortele cu Anett Kontaveit din Estonia, jucatoare pe care Halep a invins-o in sferturile de finala ale Openului Australian, editia 2020.

Parcursul Simonei la Dubai n-a inceput in maniera asteptata, Halep pierzand inca din primul tur in turneul de dublu alaturi de Julia Goerges in fata perechii Ninomiya / Yang, scor 2-6, 1-6.