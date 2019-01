EXCLUSIV! "Uitasem ca a fost la noi. M-am bucurat ca i-a lasat pe Dinamo in play-out!" Becali, dezvaluiri EXCLUSIVE dupa ce l-a luat pe Matei! Ce jucator a vrut Teja

Florentin Matei a purtat azi negocierile finale cu Gigi Becali si a semnat cu FCSB!

Matei era liber de contract dupa despartirea de Al Ittihad Kalba din Emiratele Arabe Unite. Fotbalistul de 25 de ani a mai jucat pentru Steaua intre 2008 si 2011 si era considerat o mare speranta a centrului de juniori.

In Romania, Matei a mai jucat pentru Urziceni si Astra.



"Uitasem ca a fost la noi cand era mai mic. L-am vazut la Astra, l-am vrut foarte mult. A plecat el in vara, nu stiu ce... Cand am vazut ca e liber, imediat l-am luat. E genul de jucator pe care-l vreau eu! Mihai S-a gandit la Radut, dar eu am zis ca-l iau pe Matei, e 7 clase... Asta scoate 3 oameni din joc, nu unul! Radut e bun fotbalist, Teja s-a referit la genul de jucator, la posesie! Mi-a placut foarte mult Matei cand i-a lasat pe Dinamo in play-out! A jucat pe gheata, pe zapada, a driblat, imi place de el. Mai vreau inca un mijlocas central, probabil. Asa mi-a zis Mihai, ca nu vrea multi jucatori. Daca pleaca Gnohere, e posibil sa vina Andrei Cristea. Sau poate il luam si daca nu pleaca Gnohere", a spus Becali pentru PRO TV.

"Ma bucur ca m-am intors dupa atata timp. E un pas inainte, imi doresc sa dau tot ce pot si sa castig campionatu", a fost prima declaratie a lui Matei dupa ce a semnat cu FCSB.

"Va prinde nationala in cateva luni", e convins Becali. Tatal lui Matei a avut un rol important in decizia fiului sau: "Tatal lui e mare stelist, i-a zis ca poate sa aiba oferta de 3 ori mai mare ca el tot la Steaua trebuie sa se duca".

"E un jucator bun, cu calitate. Florentin a debutat cu noi, eram secund cand el a jucat primul meci la prima echipa. S-a maturizat, are calitati extraordinare, poate sa faca performanta", a spus Teja pentru PRO TV.