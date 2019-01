ULTIMA ORA | Transferul lui Cristea la FCSB depinde de Edi Iordanescu! Anunt oficial al mediesenilor: "Vor avea o discutie zilele viitoare"

Gaz Metan anunta prin vocea presedintelui Ioan Marginean ca nu a primit o oferta oficiala din partea FCSB pentru transferul imediat al lui Iulian Cristea. Mediesenii stiu, insa, ca fotbalistul va merge la FCSB din vara.

Iulian Cristea (24 de ani) a intrat in ultimele 6 luni de contract si poate semna cu oricine. Pana la vara, el este, insa, legat de Medias. FCSB nu a facut inca o oferta pentru a-l transfera inca de pe acum, spune presedintele Ioan Marginean.

Potrivit presedintelui lui Gaz Metan, plecarea lui Iulian Cristea depinde de Edi Iordanescu, noul antrenor el echipei!

"La ora asta nu avem nicio oferta scrisa, nici pentru Cristea. Eu cu domnul Argaseala avem o relatie foarte buna. Conform regulamentului, clubul care intentioneaza sa ia un jucator aflat in ultimele 6 luni de contract trebuie sa ne anunte. Cristea e in ultimele luni si noi vrem sa il folosim pana la vara!



Nu ar fi mai bine sa ramana Cristea la noi, sa ne ajute sa mergem in Play Off, apoi sa plece la Steaua? Sa-si faca datoria fata de clubul care l-a crescut de la juniori?!

E greu sa rupem linia de aparare Cristea - Constantin, pentru ca ei s-au descurcat foarte bine.

Edi Iordanescu si Cristea vor avea o discutie, apoi vom vedea ce se va intampla. El este un baiat crescut de noi, Gaz Metan l-a ajutat cand el a avut probleme si a stat trei luni pe tusa.

Eu sunt convins ca el a semnat deja cu FCSB pentru la vara, nu avem ce face. Dar pana la vara ramane de vazut. Trebuie sa Edi Iordanescu si Cristea sa discute intai", a spus Marginean la Digi.