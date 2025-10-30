GALERIE FOTO Germanul Boris Becker se amuză: un francez, bătut și ironizat la Paris de jucătorul-problemă al circuitului ATP

Germanul Boris Becker se amuză: un francez, bătut și ironizat la Paris de jucătorul-problemă al circuitului ATP Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Boris Becker, reacție după un scandal iscat în turneul de o mie de puncte de la Paris.

Boris BeckerCorentin MoutetAlexander BublikATP Paris
Boris Becker (57 de ani) a comentat unul dintre momentele tensionate apărute în primele zile ale turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy.

Unul dintre favoriții gazdelor, francezul Corentin Moutet (26 de ani, 32 ATP) a fost învins în minimum de seturi de kazahul Alexander Bublik (28 de ani, 16 ATP), scor 6-3, 7-5.

Bublik a scris pe cameră „în drum spre casă,” după victoria cu Moutet, ironizându-și adversarul

Insuccesul a survenit după ce Moutet a anunțat public că va da totul pentru a-l elimina pe sportivul din Kazahstan, cu ajutorul publicului francez.

„Știm că îi provoacă pe adversari, îi tratează fără să le arate respect. Am avut neînțelegeri în trecut, deoarece nu îmi reprezintă valorile, ca sportiv. Voi fi super motivat să îl trimit acasă, cu ajutorul publicului,” a spus Corentin Moutet înainte de meci, potrivit Sportskeeda.

Vulcanic nu doar în jocul de tenis, Bublik nu a uitat vorbele lui Moutet și i-a oferit replica, după victoria semnată chiar în capitala Franței.

Boris Becker a apreciat replica jucătorului din Kazahstan

„Evident, a vorbit prea multe înainte de meci. A trebuit să îl pedepsesc, nu am avut altă opțiune. Mi-a spus că va face orice ca să mă trimită acasă. E frumos că locuiește în Paris, nu e prea departe cu taxiul,” a răspuns Alexander Bublik.

„O sinceritate și un sarcasm revigorante,” a apreciat Boris Becker declarația făcută de Bublik.

„Acum locuiesc în Dubai,” a fost o parte din replica finală, oferită de Corentin Moutet, la conferința de presă, organizată după meci, notează Bastien Fachan.

Alexander Bublik, în cel mai bun sezon al carierei

Alexander Bublik a ajuns la a 46-a victorie în stagiunea actuală, dintr-un total de 68 de partide oficiale disputate.

Kazahul în vârstă de 28 de ani are opt titluri ATP în palmares, dintre care patru, cucerite în 2025.

Bublik a câștigat pe iarbă, la Halle, pe zgură, la Gstaad și Kitzbuhel, dar și pe hard, la Hangzhou.

