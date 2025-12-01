GALERIE FOTO El este jucătorul care a vrut să se retragă din tenis la începutul anului, dar termină 2025 pe locul 11 în clasamentul ATP

El este jucătorul care a vrut să se retragă din tenis la începutul anului, dar termină 2025 pe locul 11 în clasamentul ATP
După mulți ani de inconstanță, unul dintre marile talente ale circuitului ATP a confirmat, în 2025.

Cunoscut până în 2025 cu precădere pentru ieșirile nervoase din timpul meciurilor, urmate sau precedate de lovituri incredibile, reușite pe terenul de tenis, jucătorul kazah, Alexander Bublik candidează cu șanse reale pentru titlul de „revelația anului”, în circuitul ATP.

La douăzeci și opt de ani, Bublik a semnat 48 de victorii în 2025 și a cucerit patru titluri în ATP, inclusiv primele două trofee obținute pe zgură, la Kitzbuhel și Gstaad. Dar toate surprizele plăcute au venit după cel mai dur moment al carierei.

Bublik, patru titluri ATP în 2025

Bublik a dezvăluit că a fost foarte aproape să renunțe la visul său de a-și continua cariera în circuitul ATP. În cazul în care și-ar fi pierdut locul în top 100 ATP și, implicit, accesul la turneele importante, kazahului i-ar fi fost infinit mai dificilă rămânerea în „Sportul Alb.”

„Eram foarte nemulțumit de mine la finalul sezonului precedent. De fapt, m-am gândit să îmi închei cariera, pentru că eram îngrijorat că voi ieși din top 100; asta ar fi schimbat totul. După Indian Wells, am mers în Las Vegas pentru trei zile ca să mă deconectez, dar adevărul este că am plecat de acolo destul de îngrijorat. Din acel moment, a fost ca și cum aș fi început o misiune,” s-a destăinuit Alexander Bublik, într-un interviu acordat publicației germane, Tennis Magazin.

„Dintr-odată, am devenit mai constant,” a adăugat, pentru aceeași sursă, Bublik, care admite că a reușit să facă progrese uriașe în lovitura de forehand, cu precădere pe zgură. Încrederea tenismenului din Kazahstan a crescut și datorită unei rachete mai ușoare folosite în acest an, de numai 291 de grame.

În afară de Bublik, doar Sinner și Alcaraz au cucerit câte patru titluri sau mai multe, în 2025

Cea mai impresionantă victorie reușită de Alexander Bublik a venit în turneul ATP 500 de la Halle, unde kazahul l-a depășit pe italianul Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 6-4.

„L-am prins, prieteni,” a scris, despre Sinner, Alexander Bublik, în stilul caracteristic, pe Instagram, după marele succes înregistrat împotriva numărului 2 ATP, clasat pe întâia poziție a ierarhiei mondiale, la ora desfășurării meciului.

