Sfertul de finală de Cupa Davis, disputat între selecționatele Franței și Belgia s-a încheiat cu un rezultat neașteptat.

Francezii au pierdut calificarea în minimum de meciuri, scor 2-0, iar belgienii au avansat în penultimul act al competiției pentru prima oară, în ultimii opt ani.

Corentin Moutet, după ratarea uluitoare de la Cupa Davis: „Mă simt ca un clovn.”

Tensiunea a urcat la cote nebănuite încă din primul meci, când Corentin Moutet (35 ATP) a luat o decizie teribil de neinspirată, într-un moment extrem de favorabil al jocului.

În momentul în care îl conducea pe adversarul său, Raphael Collignon, scor 6-2, 5-6, 15-15, Moutet a lovit pe linie și a urcat eficient la fileu, pentru a câștiga un punct important în economia finalului de set secund.