VIDEO „Un clovn" Scandal uriaș la Cupa Davis, unde un francez și-a bătut joc de propria echipă, iar Belgia s-a calificat în semifinale

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Franța - Belgia s-a încheiat cu o surpriză mare.

Cupa DavisCorentin MoutetTenis ATPBelgiaFranta
Sfertul de finală de Cupa Davis, disputat între selecționatele Franței și Belgia s-a încheiat cu un rezultat neașteptat.

Francezii au pierdut calificarea în minimum de meciuri, scor 2-0, iar belgienii au avansat în penultimul act al competiției pentru prima oară, în ultimii opt ani.

Corentin Moutet, după ratarea uluitoare de la Cupa Davis: „Mă simt ca un clovn.”

Tensiunea a urcat la cote nebănuite încă din primul meci, când Corentin Moutet (35 ATP) a luat o decizie teribil de neinspirată, într-un moment extrem de favorabil al jocului.

În momentul în care îl conducea pe adversarul său, Raphael Collignon, scor 6-2, 5-6, 15-15, Moutet a lovit pe linie și a urcat eficient la fileu, pentru a câștiga un punct important în economia finalului de set secund.

Doar că un lob ușor trimis de Collignon a fost subestimat de Moutet, care a ținut morțiș să facă spectacol, nemulțumindu-se cu un voleu sigur. Tenismenul francez a încercat, cum a făcut-o des în circuitul ATP, să lovească mingea printre picioare, asumându-și un risc inutil.

„Am făcut asta de multe ori în carieră. Când îmi iese, îmi spun că sunt genial, iar acum vor spune că sunt un clovn. Așa mă simt azi, ca un clovn,” a punctat Moutet, după meci, notează Jose Morgado.

„Joacă pentru spectacol în circuit, pe cont propriu, dar nu și când îți reprezinți țara, colegii. Egoist din partea lui,” s-a pronunțat un cunoscut iubitor al tenisului din Franța, Bastien Fachan, comentând momentul controversat.

Televiziunea belgiană i-a mulțumit ironic lui Moutet pentru ratare

Incredibil, dar adevărat, Raphael Collignon (86 ATP) a profitat cu vârf și îndesat de momentul psihologic al partidei, întorcând soarta partidei și impunându-se în trei seturi, scor 2-6, 7-5, 7-5.

Victoria lui Collignon l-a inspirat și pe Zizou Bergs (43 ATP), care l-a depășit în al doilea meci pe Arthur Rinderknech, scor 6-3, 7-6 (4).

Pentru un loc în finala Cupei Davis 2025, Belgia va întâlni câștigătoarea sfertului de finală dintre Italia și Austria.

Jannik Sinner, marele absent al Italiei la Cupa Davis

  • Jannik sinner italia finala cincinnati
