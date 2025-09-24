Germanul avea doar 17 ani, şapte luni şi 15 zile când l-a învins pe Kevin Curren în 1985, devenind cel mai tânăr campion de simplu masculin de la Wimbledon din toate timpurile.



Becker a câştigat încă cinci titluri de Grand Slam, inclusiv alte două la Wimbledon, şi a devenit unul dintre cei mai mari jucători ai generaţiei sale.



Marele regret al lui Boris Becker



Cu toate acestea, succesul lui Becker a fost adesea umbrit de o viaţă privată turbulentă şi de repetate dificultăţi financiare.



În 2023, el a fost eliberat din închisoarea din Londra după ce a ispăşit opt luni dintr-o pedeapsă de doi ani şi jumătate pentru ascunderea unor active şi împrumuturi în valoare de 2,5 milioane de lire sterline, cu scopul de a evita plata datoriilor.



„Dacă vă amintiţi de alţi copii minune, de obicei aceştia nu ajung la 50 de ani din cauza încercărilor şi greutăţilor care vin după”, a declarat Becker pentru BBC Sport într-un interviu acordat cu ocazia lansării noii sale autobiografii, în care a scris despre perioada petrecută în închisoare.



„Orice faci, oriunde te duci, cu oricine vorbeşti, devine o senzaţie mondială. Devine titlul principal al unora dintre cele mai importante ziare de mâine. Iar tu încerci doar să te maturizezi, să-ţi găseşti locul în lume. Când începi o a doua carieră, totul este măsurat în raport cu succesul de a câştiga Wimbledon la 17 ani. Şi asta mi-a schimbat enorm drumul pe care îl aveam de parcurs. Sunt fericit că am câştigat de trei ori, dar poate că la 17 ani eram prea tânăr. Eram încă un copil.”



„L-am văzut din închisoare pe Djokovici câştigând Wimbledon”



După ce s-a retras în 1999 şi a devenit comentator TV, Becker l-a antrenat pe Novak Djokovici timp de trei ani, între 2013 şi 2016, ajutându-l pe sârb să câştige şase dintre cele 24 de titluri de Grand Slam.



Fostul sportiv în vârstă de 57 de ani, care a scris o carte despre perioada petrecută în închisoare, spune că succesul lui Djokovici la Wimbledon în 2022 i-a adus alinare.



„Îl susţineam pe Djokovici în momentul în care l-am văzut la televizor, când câştiga meciuri şi, în cele din urmă, titlul împotriva lui Nick Kyrgios”, a spus el, potrivit News.ro.



„A fost o mare sursă de inspiraţie pentru mine şi, în final, foarte emoţionant. Fratele meu Novak este acolo, iar eu sunt într-una dintre cele mai groaznice închisori din lume. Asta te face să vezi lucrurile în perspectivă.”



Becker a fost expulzat din Marea Britanie după eliberarea sa.



„Eram prea confortabil. Aveam prea mulţi bani. Nimeni nu-mi spunea „nu” – totul era posibil. Privind în urmă, asta este reţeta pentru dezastru”, a spus el.



„Aşadar, îţi asumi responsabilitatea pentru acţiunile tale, ceea ce este foarte important, deoarece nu mai poţi privi înapoi. Nu poţi schimba trecutul. Poţi schimba doar viitorul, deoarece trăieşti în prezent.”

